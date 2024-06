Résultat des européennes à Lavérune : l'élection 2024 en direct

Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? À travers tout le pays, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33,3%. À Lavérune, 64,46% des habitants avaient voté. Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 3 363 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 56,76% des votants de Lavérune (Hérault), à comparer avec un taux de participation de 49,3% en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Lavérune pour les européennes

À Lavérune, l'un des critères décisifs du scrutin européen 2024 sera indiscutablement le niveau de participation. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,02% au premier tour et seulement 53,11% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Lavérune ? Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 23,16% au sein de la ville. L'abstention était de 19,87% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour, c’était plus qu’en 2017.