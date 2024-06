Résultat des européennes à Lux : l'élection 2024 en direct

13:23 - Lux : européennes et dynamiques démographiques

La démographie et le contexte socio-économique de Lux contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec 48,73% de population active et une densité de population de 315 hab par km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de chômeurs à 8,55% peut agir sur les attentes des électeurs quant aux politiques européennes sur le travail. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (84,74%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 614 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,38%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,63%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Lux mettent en avant une diversité de qualifications, avec 25,33% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.