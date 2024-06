Résultat des européennes à Maubec : l'élection 2024 en direct

13:25 - Comprendre l'électorat de Maubec : un regard sur la démographie locale

Quel impact aura la population de Maubec sur le résultat des élections européennes ? La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la localité, 30% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,52% ont 75 ans et plus. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (21,62%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 809 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,41%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (9,12%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Maubec mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,49% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.