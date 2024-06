Résultat des européennes à Oppède : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Oppède lors du premier tour de la présidentielle, avec 31%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 27,26%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 46,07% contre 53,93%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 21,51% au premier tour, contre 28,14% pour le binôme LREM. Au deuxième round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va remporter le plus de suffrages, avec 54,81% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

11:45 - Élections européennes à Oppède : un éclairage démographique

Dans la commune d'Oppède, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des européennes. Le pourcentage de chômeurs à 10,63% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Avec 44,13% de population active et une densité de population de 57 hab/km², ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (38,44%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 569 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,32%) et le nombre de résidences HLM (1,57% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Un taux de résidences secondaires de 28,19%, comme à Oppède, indique la présence d'une population plus aisée. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.