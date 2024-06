Résultat des européennes à Menthon-Saint-Bernard : l'élection 2024 en direct

13:26 - Menthon-Saint-Bernard et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux

La composition démographique et socio-économique de Menthon-Saint-Bernard définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des européennes. Le taux de chômage à 9,86% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Avec 42,58% de population active et une densité de population de 420 hab/km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux élevé de cadres, atteignant 33,33%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,64%) révèle des impératifs d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,96%) indique des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 27,22%, comme à Menthon-Saint-Bernard, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.