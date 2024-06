Résultat des européennes à Plailly : l'élection 2024 en direct

13:26 - Analyse démographique des élections européennes à Plailly

Quel portrait faire de Plailly, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 821 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 158 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 31 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 27,21 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 33,03% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 45,1% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2117,20 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour conclure, Plailly incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.