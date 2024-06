Résultat des européennes à Pouxeux : l'élection 2024 en direct

13:24 - Élections européennes à Pouxeux : un éclairage démographique

Dans la ville de Pouxeux, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? Le taux de chômage à 11,79% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux politiques européennes sur le travail. Avec 48,3% de population active et une densité de population de 138 hab/km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (80,97%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 712 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (14,53%) et le nombre de résidences HLM (9,14% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Pouxeux mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,43% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.