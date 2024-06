Résultat des européennes à Quettreville-sur-Sienne : l'élection 2024 en direct

Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures. L'analyse des consultations politiques antérieures est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Durant les élections européennes de 2019, le pourcentage d'abstention s'élevait à 44,74% dans la commune de Quettreville-sur-Sienne, contre une abstention de 53,25% il y a 10 ans.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Quettreville-sur-Sienne

Ce 9 juin, lors des élections européennes à Quettreville-sur-Sienne, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a 2 ans, au second tour de la dernière présidentielle, 19,38% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 22,09% au premier tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017. Le conflit entre Israël et la Palestine est en mesure de ramener les citoyens de Quettreville-sur-Sienne dans les bureaux de vote.