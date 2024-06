En direct

19:28 - Sur quel candidat vont se diriger les 22,45% de la Nupes à Alzonne ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait obtenu 21,3% à Alzonne, contre 14,48% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il arriverait dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés à Alzonne, le binôme Nupes avait en effet glané 22,45% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Alzonne Le score du Rassemblement national sera l'enseignement majeur pour cette élection du Parlement européen au niveau local. La progression du RN, qui se chiffre déjà à 8 points entre sa part de voix des européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022, est notable. Le parti semble en effet être monté plus rapidement dans la localité qu'au niveau national, les intentions de vote donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 10 points de plus aujourd'hui qu'en 2019 ou en 2022. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à près de 40% ou plus à Alzonne ce 9 juin.

15:02 - Les enseignements de 2022 Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné un beau score pour le RN à Alzonne. Le parti frontiste avait fini en tête dans la ville avec 28,34% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le ticket Nouvelle union populaire écologique et sociale sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,91% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 21,37% et Emmanuel Macron troisième avec 16,38%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 54,06%, devant Emmanuel Macron à 45,94%.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des européennes à Alzonne il y a cinq ans ? Se retourner sur le dernier test peut encore sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? 25,46% des votes s'étaient tournés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, face à Raphaël Glucksmann à 21,3% et Nathalie Loiseau à 14,48%. Le RN s'était imposé avec 153 votants d'Alzonne.

11:45 - Alzonne : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire d'Alzonne, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 595 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 87 entreprises, Alzonne se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 33 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 29,08 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 32,52% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 44,84% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2131,59 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Alzonne contribue à préparer l'avenir de l'Union européenne.

10:30 - À Alzonne, quelle participation aux élections européennes ? Comment votent ordinairement les électeurs de cette commune ? Lors des dernières européennes, 39,11% des personnes en âge de participer à une élection à Alzonne avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 47,47% lors des européennes de 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de l'abstention des citoyens français comme en 2009 où un record avait été constaté avec 59,37% ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 49,88%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Abstention à Alzonne : quelles perspectives pour les européennes ? L'une des grandes inconnues des élections européennes sera à n'en pas douter la participation à Alzonne. La guerre russo-ukrainienne ainsi que ses répercussions sur les tarifs du quotidien sont par exemple en mesure d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens d'Alzonne (11170). Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 23,41% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 21,73% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 43,02% au premier tour et seulement 44,96% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Alzonne ?