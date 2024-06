Résultat des européennes à Andilly : l'élection 2024 en direct

11:45 - Andilly aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

La composition démographique et la situation socio-économique d'Andilly déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 13,46%. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (25,38%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 778 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 15,46% et d'une population étrangère de 12,84% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (41,94%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Andilly, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et de coopération internationale.