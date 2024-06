En direct

19:07 - Renaissance et Parti socialiste dans un mouchoir de poche aussi à Eaubonne pour ces élections européennes 2024 ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 6,49% à Eaubonne, contre 26,42% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'on le donne au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui n'a pas survécu malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives. A l'issue du premier tour des élections des députés à Eaubonne, le binôme Nupes avait en effet réuni 30,99% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (27,7% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,92% pour Yannick Jadot, 2,16% pour Fabien Roussel et 1,35% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par Manon Aubry (4,93% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (17,75% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,97% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa réelle base à Eaubonne, entre les 26,42% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,46% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 32,04% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella à Eaubonne lors des européennes ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du RN aux élections européennes sera très observé. À Eaubonne, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 15,12% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 13,52% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 sur la France entière, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Les derniers indicateurs à retenir Dans la commune d'Eaubonne, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec un timide 13,52%, la patronne du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 31,46% et 27,7% des bulletins exprimés. Le deuxième tour ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron l'emportant avec 72,79% contre 27,21% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui obtiendra 11,53%, alors que les candidats LREM réuniront 32,04% des voix. Le mouvement restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position lors des européennes 2019 à Eaubonne Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble encore évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella était doublement battu aux élections européennes à l'époque dans la commune. Le chef de file du RN se classait troisième, avec 15,12%, derrière Nathalie Loiseau avec 26,42% et Yannick Jadot avec 17,75%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Eaubonne Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Eaubonne révèlent des tendances évidentes qui pourraient influencer le résultat des européennes. Avec un pourcentage de 37% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,92%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments clés. En outre, le taux de familles propriétaires (66,65%) met en avant le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisation. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 30,08%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 11,64% et d'une population immigrée de 15,93% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (41,02%), témoigne d'une population instruite à Eaubonne, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

10:30 - Eaubonne : quel était le taux de participation aux élections européennes ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des consultations démocratiques passées. Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 45,8% dans la commune d'Eaubonne, contre un taux d'abstention de 55,58% en 2014. Assisterons-nous à une progression de l'abstention des citoyens français aux européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%.

09:30 - La participation aux européennes à Eaubonne À Eaubonne, l'un des facteurs essentiels du scrutin européen 2024 sera sans aucun doute le niveau de participation. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 27,86% dans la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 22,6% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. Les études montrent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ?