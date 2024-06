Résultat des européennes à Montlignon : l'élection 2024 en direct

En direct

15:30 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Montlignon Regarder en arrière peut encore une fois sembler logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Lors des élections des députés européens il y a cinq ans, la liste de Jordan Bardella obtenait 16,83% des suffrages et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première place avec 29,45%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Montlignon Dans les rues de Montlignon, les élections sont en cours. Avec ses 32,54% de cadres pour 2 894 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 244 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 18,1 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 24,24 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. La présence de 184 résidents étrangers favorise son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 4065,16 €/mois, la commune défend une économie stable malgré les défis. À Montlignon, les spécificités locales se joignent aux défis européens.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention aux européennes à Montlignon Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%. Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des précédentes consultations politiques ? En 2019, au moment des élections européennes, 57,47% des personnes habilitées à voter à Montlignon avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 51,59% en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Montlignon pour les élections européennes L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés du scrutin européen 2024 à Montlignon. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 2 211 personnes en âge de voter au sein de la localité, 19,95% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 24,27% au deuxième tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017. Les jeunes montrent la plupart du temps un désintérêt pour les élections nationales, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ?