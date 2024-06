En direct

19:07 - Renaissance et Parti socialiste en duel aussi à Montmorency pour ces élections européennes 2024 ? Outre le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes d'opinion. Raphaël Glucksmann s'était arrogé 6,12% à Montmorency, contre 29,85% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Montmorency, le binôme Nupes avait en effet enregistré 30,28% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,66% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,22% pour Yannick Jadot, 1,49% pour Fabien Roussel et 1,18% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - La liste RN favorite à Montmorency pour les européennes ? A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella lors des européennes 2024 sera très analysé. A noter : Montmorency compte parmi les rares villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 14,16% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 12,26% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Montmorency ? Marine Le Pen se trouvait largement distancée dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'élevant qu'à 12,26% contre 33,68% pour Emmanuel Macron et 23,66% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième round de scrutin ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron finissant à 72,56% contre 27,44% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui récoltera 9,31%, alors que les candidats LREM rassembleront 31,95% des voix. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le mouvement étant toujours inexistant localement.

12:45 - 29,85% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Montmorency Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler une évidence au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes élections européennes à Montmorency était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,85% des bulletins exprimés, devançant la liste de Yannick Jadot avec 15,69% et Jordan Bardella avec 14,16%.

11:45 - Élections européennes à Montmorency : impact de la démographie et de l'économie locale A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Montmorency apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 31,34% de cadres pour 21 870 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 1 922 entreprises, Montmorency se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (73,67 %) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les 2 118 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Parmi cette diversité sociale, près de 35,77% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 807,87 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Montmorency, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Elections européennes à Montmorency : état des lieuxde la participation Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le taux d'abstention aux élections européennes représentait 49,88%. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il faut étudier les résultats des élections précédentes. En 2019, pendant les élections européennes, sur les 7 047 inscrits sur les listes électorales à Montmorency, 47,26% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 52,63% en 2014.

09:30 - Les élections européennes à Montmorency sont lancées L'abstention constituera sans aucun doute l'une des clés du scrutin européen à Montmorency. Le conflit militaire entre la Palestine et Israël est en mesure d'impacter le taux de participation à Montmorency (95160). En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 78,15% des personnes en âge de voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 72,6% au second tour, c'est-à-dire 9 829 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, moins qu'en 2017.