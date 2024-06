En direct

19:08 - Un match Hayer-Glucksmann aussi à Soisy-sous-Montmorency pour ces élections européennes 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale a marqué les esprits lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait donc fini sur la première marche avec 24,77% des voix dans la commune. Une percée à affiner avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 5,69% à Soisy-sous-Montmorency, contre 28,46% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois de ceux de la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du PCF.

17:08 - Sur qui vont se transférer les électeurs de droite à Soisy-sous-Montmorency ? Le nombre de bulletins en faveur de la liste de Jordan Bardella sera une des clés pour cette élection du Parlement européen localement, comme dans le reste du pays. À Soisy-sous-Montmorency, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 15,91% lors du vote européen et Marine Le Pen 14,37% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Soisy-sous-Montmorency Ce sont Emmanuel Macron avec 33,01% et Jean-Luc Mélenchon avec 25,69% qui s'étaient imposés lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022 à Soisy-sous-Montmorency. Marine Le Pen ne récoltait pour sa part que 14,37%. C'est finalement son rival qui s'imposera avec 71,23% contre 28,77% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Au premier tour des élections législatives, Soisy-sous-Montmorency, couverte par une seule circonscription, verra le binôme LFI-PS-PC-EELV l'emporter avec 24,77%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 12,92%. Soisy-sous-Montmorency optera d'ailleurs pour un binôme LREM au second tour, finalement vainqueur localement avec 59,17%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Soisy-sous-Montmorency Le résultat de ce soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Le podium des dernières élections européennes à Soisy-sous-Montmorency était composé de la liste de Yannick Jadot avec 13,76% des bulletins exprimés, sur la troisièmemarche, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 15,91% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 28,46%, couronnée dans la localité.

11:45 - Comprendre l'électorat de Soisy-sous-Montmorency : un regard sur la démographie locale Au cœur de la campagne électorale européenne, Soisy-sous-Montmorency se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 24,47% de cadres supérieurs pour 18 008 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 1 374 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 5 002 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (76,62 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Soisy-sous-Montmorency forme une communauté diversifiée, avec ses 2 205 résidents étrangers, soit 12,21% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 11,21%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 37 694 € par an. Soisy-sous-Montmorency manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - Taux d'abstention aux européennes à Soisy-sous-Montmorency : quels enseignements ? Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 5 634 personnes habilitées à participer à une élection à Soisy-sous-Montmorency s'étaient rendues aux urnes (soit 46,97%). Le taux de participation était de 40,57% lors des élections européennes de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Soisy-sous-Montmorency Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Soisy-sous-Montmorency, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 43,97% au premier tour et seulement 44,2% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Soisy-sous-Montmorency ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 11 728 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 71,97% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 67,05% au second tour, ce qui représentait 7 868 personnes. En comparaison, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.