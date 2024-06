En direct

19:09 - À Mana, quels reports de voix à gauche ce soir ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait glané 5,83% à Mana, contre 13,33% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il pourrait arriver tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des dernières législatives à Mana. C'est un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui y prenait la première place au premier tour, avec 35,07% des suffrages. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est un candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui l'emportait.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Mana ? À Mana, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 25,83% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 11,3% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages récents au niveau national, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les électeurs de Mana plutôt pour Macron au premier tour de la présidentielle Avec 11,3%, c'est un résultat trop maigre qu'avait enregistré Marine Le Pen à Mana au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe de file du RN était surclassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 50,64% et 18,6% des suffrages. Marine Le Pen s'imposait au second tour avec 50,07% contre 49,93% pour le président réélu. Avec 1,46%, le RN sera distancé par la suite par les 35,07% du binôme Ensemble ! Au premier tour des législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Le RN restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres en 2019 à Mana Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble encore sensé au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Il y a cinq ans, à Mana, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était imposée, récoltant 25,83% des suffrages face à Yannick Jadot à 16,67% et Manon Aubry à 15,42%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Mana et leurs implications électorales Comment la population de Mana peut-elle impacter le résultat des européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 61% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 30,52%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (62,77%) met en avant le poids des questions concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Avec ses 12,03% d'agriculteurs pour 11 764 habitants, cette agglomération est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 46,16% et d'une population immigrée de 37,10% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 8,76% à Mana, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Mana : étude du pourcentage d'abstention aux précédentes élections européennes L'analyse des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette agglomération. En 2019, au moment des élections européennes, 89,24% des personnes aptes à participer à une élection à Mana avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 87,5% il y a dix ans. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Mana, 61,72% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Participation à Mana : que retenir des précédentes élections ? Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Mana, qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 825 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 25,63% avaient pris part au scrutin. La participation était de 28,44% au second tour, soit 804 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 17,57% au premier tour. Au deuxième tour, 25,98% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Mana ? La guerre entre la Palestine et Israël est par exemple en mesure de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Mana (97318).