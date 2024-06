En direct

19:06 - À Saint-Laurent-du-Maroni, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives convoité Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives 2022 à Saint-Laurent-du-Maroni. Le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) était en tête au premier tour, avec 46,31% des votes. La gauche ne faisait pas mieux au second tour puisque c'est un candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui l'emportait.

17:08 - Quelle performance pour le RN lors des européennes à Saint-Laurent-du-Maroni ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera observé au prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Laurent-du-Maroni semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la localité.

15:02 - Avantage Rassemblement à Saint-Laurent-du-Maroni ? Saint-Laurent-du-Maroni avait préféré Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 12,63%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 62% des votes. Elle s'imposera finalement au second avec 52,64% contre 47,36% pour Macron. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 1,64% au premier tour, contre 46,31% pour le binôme Ensemble !. Au deuxième round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va remporter le plus de voix, avec 65,48% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Quel était le résultat des élections européennes à Saint-Laurent-du-Maroni il y a cinq ans ? Les résultats de ce soir vont-ils répéter le verdict de 2019 ? 26,55% des suffrages étaient tombés vers le RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, devant Yannick Jadot à 19% et Nathalie Loiseau à 16,17%. Le mouvement eurosceptique glanait ainsi 197 habitants de Saint-Laurent-du-Maroni passés par les bureaux de vote.

11:45 - Dynamique électorale à Saint-Laurent-du-Maroni : une analyse socio-démographique Quel impact auront les habitants de Saint-Laurent-du-Maroni sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 9 habitants/km² et un taux de chômage de 46,07%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 12 392 €/an peut être révélateur de disparités socio-économiques locales. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 36,83% et d'une population immigrée de 27,99% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 8,78% à Saint-Laurent-du-Maroni, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Etude de la participation aux dernières élections européennes à Saint-Laurent-du-Maroni Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes représentait 50%. Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette agglomération ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 92,89% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane). L'abstention était de 93,92% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Participation à Saint-Laurent-du-Maroni : les leçons des précédentes élections L'abstention constituera indiscutablement l'une des clés du scrutin européen à Saint-Laurent-du-Maroni. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 70,68% au premier tour et seulement 66,43% au second tour. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 76,09% des votants de l'agglomération, contre une abstention de 79,17% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.