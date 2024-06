Résultat des européennes à Arsac-en-Velay : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Arsac-en-Velay, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à la loupe La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas la décision des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus désormais. Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 22,36% des bulletins dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 4,57% à Arsac-en-Velay, contre 17,88% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - La liste RN favorite à Arsac-en-Velay pour les européennes ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella lors des européennes sera très observé. Si on extrapole la progression du RN anticipée par les enquêtes d'opinion à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN pourrait se situer à environ 29% à Arsac-en-Velay. Un calcul qui concorde avec les suffrages déjà gagnés par les lepénistes dans la zone depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 : un bond de 6 points qui peut encore monter.

15:02 - Avantage Rassemblement à Arsac-en-Velay ? La commune d'Arsac-en-Velay avait offert un net avantage à Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la numéro 1 du parti d'extrême droite finissait avec 25,43% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 44,02% contre 55,98%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 0,8% des voix sur place, contre 49,10% pour le binôme Ecologistes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (65,93%).

12:45 - François-Xavier Bellamy au sommet lors des élections européennes 2019 à Arsac-en-Velay Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau indispensable au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est François-Xavier Bellamy qui l'emportait à Arsac-en-Velay lors des dernières élections des eurodéputés, avec 21,21% des bulletins. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 19,33% dans la cité. Nathalie Loiseau échouait troisième, avec 17,88%.

11:45 - Arsac-en-Velay : démographie et socio-économie impactent les européennes Quel portrait faire d'Arsac-en-Velay, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 208 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. Avec 43 entreprises, Arsac-en-Velay se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (80,52 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 32,68% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 43,65% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 397,64 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Arsac-en-Velay contribue à préparer l'avenir européen.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes précédentes à Arsac-en-Velay Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des précédents scrutins européens. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 43,06% des personnes aptes à participer à une élection à Arsac-en-Velay avaient déserté les urnes. L'abstention était de 54,00% en 2014. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été constaté pendant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Arsac-en-Velay, 53,56% des électeurs n'avaient pas voté.

09:30 - Abstention à Arsac-en-Velay : les leçons des précédentes élections À Arsac-en-Velay, l'un des facteurs déterminants des européennes 2024 sera immanquablement le niveau d'abstention. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 82,26% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 88,91% au premier tour, ce qui représentait 842 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour. L'inflation et ses conséquences sur la vie des ménages pourraient augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants d'Arsac-en-Velay (43700).