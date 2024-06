En direct

19:10 - À Reignier-Ésery, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 convoité Outre le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux ont été annoncés dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Glucksmann avait atteint 5,42% à Reignier-Ésery, contre 25,4% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. Au cours du premier tour des élections des députés à Reignier-Ésery, le binôme Nupes avait en effet obtenu 22,86% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Reignier-Ésery ? Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera le grand sujet pour ces élections, localement. Les enquêtes d'opinion prédisent une liste Jordan Bardella à environ 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son score des précédentes européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique doit l'approcher de 29% à Reignier-Ésery, soit 10 points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a en fait gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:02 - Les inscrits de Reignier-Ésery plutôt pour Emmanuel Macron à la présidentielle Reignier-Ésery avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,96%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, bénéficiant de 29,75% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 41,84% contre 58,16%. Le RN ne convainquait pas plus à Reignier-Ésery quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 15,39% au premier tour, contre 28,68% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Reignier-Ésery, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie au cours du second tour, confirmant l'échec du RN.

12:45 - 25,4% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Reignier-Ésery Se retourner sur le dernier test semble toujours pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas rassemblé les électeurs à l'époque, la liste Bardella atteignant 19,12% aux élections du Parlement européen. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première place avec 25,4%.

11:45 - Reignier-Ésery : européennes et dynamiques démographiques En pleine campagne électorale européenne, Reignier-Ésery se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 8 170 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 436 entreprises, Reignier-Ésery est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 36 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 20,66 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les 695 résidents étrangers, représentant 8,53% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Dans cette diversité sociale, 43,46% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1830,73 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Reignier-Ésery, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Abstention aux européennes à Reignier-Ésery : un aperçu détaillé Au fil des dernières années, les 8 373 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 53,78% dans la commune de Reignier-Ésery. Le taux d'abstention était de 62,75% il y a dix ans. La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type de scrutin. Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : l'abstention aux européennes représentait 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Reignier-Ésery : les européennes débutent Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Reignier-Ésery ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 27,51% au niveau de la ville. L'abstention était de 24,36% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. La guerre aux portes de l'Europe serait notamment capable de ramener les électeurs de Reignier-Ésery vers les urnes.