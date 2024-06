En direct

19:09 - Que vont choisir les supporters de la gauche à Aubergenville ? Après le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se souvient que Le candidat de gauche avait obtenu 5,09% à Aubergenville, contre 20,26% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré sa performance lors des dernières élections législatives, en 2022. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Aubergenville, le binôme Nupes avait en effet accumulé 25,97% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Tout est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry (7,25% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (11,34% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,6% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Aubergenville, entre les 20,26% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,88% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Aubergenville avant les européennes A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella aux élections européennes 2024 sera très scruté. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Aubergenville semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Avantage RN à Aubergenville ? C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Aubergenville lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,95%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 23,95%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 42,56% contre 57,44%. Le RN ratait aussi la première marche à Aubergenville quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 23,71% au premier tour, contre 25,97% pour le binôme Nupes. Sur la commune d'Aubergenville, c'est finalement une majorité LREM qui sera choisie au cours du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

12:45 - Il y a cinq ans, une expérience très instructive Se retourner sur le dernier test apparait encore une fois comme évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? A l'époque, à Aubergenville, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, avait une longueur d'avance, récoltant 24,55% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 20,26% et Yannick Jadot à 11,34%. Ce qui correspond à 738 bulletins dans la commune.

11:45 - Aubergenville : européennes et dynamiques démographiques A la mi-journée des élections européennes, Aubergenville foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 12 317 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 720 entreprises, Aubergenville offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 40 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 17,84 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Aubergenville incarne une communauté diversifiée, avec ses 1 456 résidents étrangers, soit 12,05% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, près de 32,02% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 84,31 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Aubergenville, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation à Aubergenville Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17 heures. L'étude des résultats des consultations démocratiques passées permet de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Au moment des élections européennes 2019, le taux de participation s'élevait à 46,82% au sein d'Aubergenville (Yvelines). Le taux de participation était de 36,3% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Aubergenville L'un des facteurs principaux des élections européennes 2024 sera le taux de participation à Aubergenville. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses retombées sur les prix des matières premières seraient par exemple susceptibles de ramener les électeurs d'Aubergenville (78410) vers les urnes. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 75,04% des personnes aptes à voter dans la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 68,41% au second tour, ce qui représentait 4 697 personnes. En proportion, au niveau national, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, moins qu'en 2017.