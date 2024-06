En direct

19:21 - Les voix de la coalition de gauche très suivis La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives étant terminée, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections européennes ? Pour le premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 16,43% des suffrages dans la commune. Une somme à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,68% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,78% pour Yannick Jadot, 1,11% pour Fabien Roussel et 1,19% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 4,61% à Flins-sur-Seine, contre 21,82% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel candidat vont désigner les électeurs de la droite à Flins-sur-Seine ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection du Parlement européen 2024, au niveau local. Les sondages d'intentions de vote prédisent une liste Jordan Bardella à environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son résultat des dernières européennes. Selon une simple addition, cette tendance doit le porter à 37% à Flins-sur-Seine, soit dix points de plus également que ses 27,31% à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le parti n'a pour l'instant enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Les électeurs de Flins-sur-Seine plutôt favorables à Le Pen au premier tour de la présidentielle Le résultat du plus récent scrutin peut sembler un indice intéressant au moment des européennes. Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient offert un très gros score pour le Rassemblement national à Flins-sur-Seine. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la ville avec 31,58% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) sur la circonscription couvrant la zone. Le RN a même enregistré un score plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle quelques semaines plus tôt. Elle avait engrangé 29,44% au 1er tour et 43,69% au deuxième dans la commune.

12:45 - 27,31% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Flins-sur-Seine Se retourner sur le dernier test apparait encore une fois comme pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 219 habitants de Flins-sur-Seine passés par les bureaux de vote avaient été séduits par la liste Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait attiré 27,31% des votes face à Nathalie Loiseau à 21,82% et Yannick Jadot à 12,72%.

11:45 - Élections à Flins-sur-Seine : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Flins-sur-Seine, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 2 424 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 206 entreprises, Flins-sur-Seine se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (80,69 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les 219 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Dans cette diversité sociale, 46,59% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 79,95 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Flins-sur-Seine incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Participation aux européennes à Flins-sur-Seine : facteurs et implications Est-ce que les Français seront plus nombreux à participer aux élections européennes 2024, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? A l'échelle du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Flins-sur-Seine, 67,97% des électeurs avaient participé. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. En 2019, lors des européennes, 51,62% des inscrits sur les listes électorales de Flins-sur-Seine (Yvelines) avaient pris part au scrutin. La participation était de 42,89% il y a 10 ans.

09:30 - Participation à Flins-sur-Seine : que retenir des précédentes élections ? Le taux de participation sera incontestablement l'un des critères importants des européennes 2024 à Flins-sur-Seine. La flambée des prix des matières premières qui alourdit le budget des familles est notamment capable d'impacter la stratégie de vote des habitants de Flins-sur-Seine (78410). Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 73,03% des personnes habilitées à voter dans la localité s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 77,07% au premier tour, ce qui représentait 1 287 personnes. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,96% au premier tour et seulement 45,68% au second tour.