En direct

19:22 - Quels sont les scénarios de reports du score Nupes à Bouafle ? En plus du résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, s'était élevée à 22,28% à Bouafle, contre 3,39% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Bouafle, le binôme Nupes avait en effet accumulé 18,02% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Bouafle avant les européennes ? À Bouafle, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 26,66% lors du vote européen et Marine Le Pen 23,99% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce qu'annoncent les sondages récents à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les électeurs de Bouafle penchaient pour Macron à la présidentielle Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Bouafle avec 23,99% contre 28,49% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 43,17% contre 56,83%. Le RN ne convainquait pas plus à Bouafle par la suite, lors des législatives, avec 25,8% au premier tour, contre 25,95% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Bouafle, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera désignée à l'issue du second tour, confirmant la défaite du RN.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes 2019 à Bouafle Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble toujours une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Il y a cinq ans, à Bouafle, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, s'était imposée, cumulant 26,66% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 22,28% et Yannick Jadot à 14,25%.

11:45 - Bouafle : démographie et socio-économie impactent les européennes La démographie et le contexte socio-économique de Bouafle contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec une densité de population de 306 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 8,25%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 27,63%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 11,66% et d'une population étrangère de 9,98% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Bouafle mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,93% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Bouafle ? Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, le record d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Bouafle, 65,19% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Comment votent le plus souvent les électeurs de cette commune ? En 2019, durant les élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 50,03% dans la commune de Bouafle. Le taux d'abstention était de 56,04% en 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Bouafle ? L'abstention sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Bouafle. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,73% au premier tour. Au second tour, 54,39% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 21,23% des électeurs habilités dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 24,55% au second tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.