En direct

19:06 - Les bulletins de la coalition de gauche font envie Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait obtenu 8,67% à Clermont-Ferrand, contre 23,09% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Clermont-Ferrand, la Nupes avait en effet réuni 40,15% des votes en moyenne sur les 3 circonscriptions se trouvant sur la ville. Une poussée à comparer avec les 41% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (31,15% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,01% pour Yannick Jadot, 2,95% pour Fabien Roussel et 2,6% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN lors des européennes à Clermont-Ferrand ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du RN à ces élections européennes sera très observé. Alors que les sondages annoncent 10 points gagnés par le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Clermont-Ferrand semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas avancé dans la commune.

15:02 - Vent favorable à Renaissance à Clermont-Ferrand ? La commune de Clermont-Ferrand avait voté pour Marine Le Pen à 14,2% lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient devancé la représentante du RN avec respectivement 31,15% et 27,93% des voix. Le deuxième tour de scrutin la laissera en retrait, Emmanuel Macron finissant à 71,68% contre 28,32% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 11,19% en moyenne sur les 3 circonscriptions locales, alors que les candidats Nupes obtiendront 40,15% des voix. Le parti sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - À Clermont-Ferrand, Nathalie Loiseau devant les autres il y a cinq ans Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Clermont-Ferrand lors des précédentes européennes, avec 23,09% des votes. La liste doublait celle de Yannick Jadot avec 15,61% dans la cité. Jordan Bardella finissait troisième, avec 14,43%.

11:45 - Clermont-Ferrand : démographie et socio-économie impactent les élections européennes A mi-chemin des élections européennes, Clermont-Ferrand fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 147 327 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 11 639 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (62,93 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. La présence de 19 069 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 16,04%, favorise son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 389 euros par an, la commune dévoile un taux de chômage de 16,82%, synonyme d'une situation économique précaire. À Clermont-Ferrand, où les moins de 30 ans correspondent à 45% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Leçons à tirer de la participation aux européennes à Clermont-Ferrand Au cours des dernières années, les 149 830 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, 48,49% des inscrits sur les listes électorales de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) avaient participé au vote. Le taux de participation était de 40,0% il y a dix ans. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : le taux de participation aux européennes atteignait 50,1%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Clermont-Ferrand À Clermont-Ferrand, le taux d'abstention sera à n'en pas douter un critère clé des européennes 2024. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 54,46% au premier tour. Au deuxième tour, 56,38% des citoyens ne se sont pas déplacés. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 73 343 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 27,36% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 32,82% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.