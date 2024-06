En direct

19:09 - À Méry-sur-Oise, quel candidat vont choisir les supporters de la gauche ? L'autre source de doute qui enveloppe ces élections européennes est celle du vote de gauche après l'explosion de la Nupes. A l'issue du premier tour des élections des députés à Méry-sur-Oise, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,02% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, ce dernier avait glané 4,87% à Méry-sur-Oise, contre 23,12% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Quelle performance pour le RN à Méry-sur-Oise lors des européennes ? Si dans toute la France, les intentions de vote prévoient une progression du RN à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui amènerait virtuellement Bardella à 30% dans la commune), on remarque pourtant que le mouvement n'a grappillé que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Méry-sur-Oise ? Les habitants de Méry-sur-Oise avaient accordé à Marine Le Pen 21,75% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé la candidate avec 28,01% et 25,08% des bulletins exprimés. C'est finalement le président sortant qui l'emportera avec 61,25% contre 38,75% pour Le Pen au second round sur place. Avec 20,01%, le RN sera devancé ensuite par les 28,97% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Le RN sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - 23,12% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Méry-sur-Oise Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? Lors des élections des députés européens à l'époque, la liste du Rassemblement national avait enregistré 20,32% des votes. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première place avec 23,12%.

11:45 - Les enjeux locaux de Méry-sur-Oise : tour d'horizon démographique Les facteurs démographiques et socio-économiques de Méry-sur-Oise mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des élections européennes. Le taux de chômage à 9,31% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de mesures européennes sur le travail. Avec 51,45% de population active et une densité de population de 853 habitants/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de ménages possédant au moins une voiture (86,58%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 2 897 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 12,25% et d'une population étrangère de 9,90% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Méry-sur-Oise mettent en avant une diversité de qualifications, avec 22,97% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Taux d'abstention lors des européennes à Méry-sur-Oise : ce qu'il faut retenir Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux de participation qui est toujours très bas lors de ce type de scrutin. Sur le plan national, le plus haut taux d'abstention a été constaté durant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Méry-sur-Oise, 72,5% des habitants ne s'étaient pas déplacés. Au cours des dernières années, les 10 117 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Au moment des précédentes élections européennes, parmi les 2 985 inscrits sur les listes électorales à Méry-sur-Oise, 52,06% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 60,42% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Méry-sur-Oise Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Méry-sur-Oise, qu'en sera-t-il de l'abstention ? L'inflation serait notamment susceptible de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Méry-sur-Oise (95540). Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 29,52% dans la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 23,34% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 55,31% au premier tour et seulement 56,61% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Méry-sur-Oise ?