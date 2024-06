En direct

19:22 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va profiter du score de la Nupes à Butry-sur-Oise ? L'autre interrogation qui entoure ces européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier tour des élections du Parlement à Butry-sur-Oise, le binôme Nupes avait en effet réuni 27% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 5,13% à Butry-sur-Oise, contre 22,4% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : 22,4% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 25,25% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 24,91% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat aux européennes de Butry-sur-Oise pour la liste Rassemblement national ? Le nombre de votes en faveur du RN va être le déterminant à l'échelle locale pour ces élections. Les sondeurs imaginent une liste Bardella à 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de sa marque des européennes 2019. Logiquement, cette tendance devrait l'approcher de 32% à Butry-sur-Oise, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais une commune n'est pas la France et on note que le mouvement n'a gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait tempérer les projections les plus tirées par les cheveux.

15:02 - Les derniers chiffres à Butry-sur-Oise L'élection présidentielle avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle terminait à 25,41% au premier tour contre 25,25% pour Emmanuel Macron et 21,76% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 41,46% contre 58,54%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 23,3% des votes sur place, contre 27,00% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (54,17%).

12:45 - Quels étaient les résultats des élections européennes à Butry-sur-Oise en 2019 ? Se retourner sur le dernier test peut encore une fois sembler logique au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 180 habitants de Butry-sur-Oise passés par les urnes avaient été séduits par la liste RN il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, glanait ainsi 22,53% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 22,4% et Yannick Jadot à 17,4%.

11:45 - Élections à Butry-sur-Oise : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Butry-sur-Oise, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 2 254 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 138 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 682 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 37 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 4,59 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 150 résidents étrangers, représentant 6,62% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, 56,45% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 392,49 €, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. Butry-sur-Oise incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en mutation.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes à Butry-sur-Oise L'analyse des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 50,52% des électeurs de Butry-sur-Oise. La participation était de 49,84% lors du scrutin européen de 2014. Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : le pourcentage de participation aux européennes représentait 50,1%.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Butry-sur-Oise ? L'un des facteurs forts de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement le niveau de participation à Butry-sur-Oise. L'inflation qui pèse sur les finances des foyers français serait notamment susceptible d'inciter les habitants de Butry-sur-Oise à s'intéresser plus fortement de l'élection. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 21,01% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 24,4% au deuxième tour. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.