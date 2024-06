En direct

19:34 - Quels pourraient être les reports des voix Nupes à Vendeville ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus aujourd'hui. Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 21,73% des bulletins dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 6,07% à Vendeville, contre 27,54% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel score à Vendeville à l'issue des européennes ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Si dans l'Hexagone, les enquêtes d'opinion annoncent une progression moyenne du RN à environ dix points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait Bardella à 32% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le mouvement n'a visiblement enregistré que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Avantage Renaissance à Vendeville ? Vendeville avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,03%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 36,68% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 36,62% contre 63,38%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 23,31% au premier tour, contre 29,35% pour le binôme LREM. Ce résultat contrasté ne va pas empêcher le RN de remporter la victoire locale au second tour avec 23,31%.

12:45 - Nathalie Loiseau devant les autres lors des européennes 2019 à Vendeville Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut toujours sembler sensé au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Le trio de tête des dernières élections européennes à Vendeville était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,54% des suffrages, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 22,32% et Yannick Jadot avec 12,29%.

11:45 - Dynamique électorale à Vendeville : une analyse socio-démographique Dans les rues de Vendeville, le scrutin est en cours. Avec ses 27,69% de cadres pour 1 546 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 142 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 887 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (90,48 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,26% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 44,19% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 633,30 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Vendeville montre l'intérêt des habitants pour les valeurs de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Vendeville ? L'analyse des résultats des scrutins européens passés permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette localité. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 736 personnes en âge de participer à une élection à Vendeville avaient participé à l'élection (soit 53,03%), contre un taux de participation de 47,91% il y a dix ans. Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Vendeville Ce 9 juin, lors des européennes à Vendeville, qu'en sera-t-il de la participation ? La guerre russo-ukrainienne est de nature à augmenter l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Vendeville (59175). En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 76,45% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 77,37% au second tour, ce qui représentait 1 084 personnes. En proportion, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, moins qu'en 2017.