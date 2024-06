En direct

19:08 - Au Pontet, quels peuvent être les reports du vote Nupes ? Outre le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient dans un mouchoir de poche ce soir, selon les études sondagières. Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des européennes 2019, avait atteint 16,77% au Pontet, contre 3,25% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé. La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 au Pontet, le binôme Nupes avait en effet obtenu 20,08% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du PCF. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base au Pontet, entre les 16,77% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 19,21% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,1% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Pour le RN, les sondages de Jordan Bardella scrutés au Pontet Le poids des bulletins dans l'urne pour Jordan Bardella sera l'observation majeure à l'échelle locale pour ces européennes. On remarque que Le Pontet compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 39,43% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 33,02% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les habitants du Pontet plutôt favorables à Le Pen il y a deux ans Regarder dans le rétro pour décortiquer l'expérience la plus récente dans les urnes semble plutôt sensé au moment de l'élection suivante. Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient donné lieu à un bon démarrage pour le Rassemblement national au Pontet. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la ville avec 46,91% au 1er round. Il gagnait ensuite avec 67,52% au 2e sur la circonscription de la zone. Le RN a même réalisé un meilleur score aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République précédente, puisqu'elle avait rassemblé 33,02% au 1er tour et 53,21% au deuxième dans la commune.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des dernières élections européennes au Pontet Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? 39,43% des voix s'étaient portées vers la liste RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 16,77% et Yannick Jadot à 10,07%. Le mouvement eurosceptique l'avait emporté avec pas moins de 2036 électeurs du Pontet.

11:45 - Démographie et politique au Pontet, un lien étroit A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Le Pontet foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 17 551 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 1 567 entreprises, Le Pontet permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 36 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,93 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le Pontet incarne une communauté diversifiée, avec ses 1 905 résidents étrangers, soit 11,19% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 612 €/an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,97%, révélant une situation économique en demi-teinte. Au Pontet, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Le Pontet : quel était le pourcentage de participation aux précédentes élections européennes ? L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau national, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. Au Pontet, 68,01% des votants avaient voté. L'observation des résultats des précédentes consultations politiques permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. A l'occasion des élections européennes de 2019, le taux de participation s'était hissé à 48,19% dans la commune du Pontet, contre une participation de 45,31% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Election au Pontet : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Au Pontet, l'un des facteurs clés de ce scrutin européen sera sans aucun doute le niveau d'abstention. La perte de pouvoir d'achat serait de nature à avoir un impact sur les décisions que prendront les habitants du Pontet. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 73,06% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 70,56% au deuxième tour, soit 7 905 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 43,55% au premier tour et seulement 45,4% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes au Pontet ?