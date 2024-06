En direct

19:12 - À Égly, quel candidat vont retenir les électeurs de la gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés a marqué les esprits lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche dans les urnes. La réserve de voix s'avère conséquente à Égly. Lors du premier tour des élections des députés à Égly, le binôme Nupes avait en effet réuni 33,82% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, ce dernier avait atteint 7,34% à Égly, contre 21,33% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : les 21,33% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,09% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,72% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Égly ? Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera très commenté pour ces élections européennes, au niveau local. À Égly, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 22,02% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 20,95% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que prévoient les sondages en 2024 sur la France entière, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin.

15:02 - Avantage Hayer à Égly ? Les habitants d'Égly avaient voté pour Marine Le Pen à 20,95% lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient doublé la cheffe de file du Rassemblement national avec respectivement 28,9% et 25,09% des suffrages. Le second tour la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron s'imposant avec 59,88% contre 40,12% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui obtiendra 18%, alors que les candidats Nupes rassembleront 33,82% des voix. Pas de changement au second tour, le RN restant fantomatique localement.

12:45 - En 2019, une tendance pleine d'enseignements Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble encore sensé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Il y a cinq ans, à Égly, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'avait emporté, récoltant 22,02% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 21,33% et Yannick Jadot à 12,61%. C'étaient alors 351 électeurs qui avaient été séduits par le RN dans la cité.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Égly Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Égly montrent des tendances nettes qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 11,91% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 1415 hab/km² et 46,96% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 179 euros par an souligne le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 680 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 16,42% et d'une population étrangère de 12,26% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Égly mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 33,0% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Égly ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des scrutins européens précédents. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 50,87% des électeurs d'Égly. Le taux d'abstention était de 60,01% il y a dix ans. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h.

09:30 - La participation aux européennes à Égly Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Égly ? L'inflation est en mesure d'impacter la stratégie de vote des électeurs d'Égly (91520). En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 70,45% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux de participation était de 74,68% au premier tour, c'est-à-dire 2 731 personnes. En proportion, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,41% au premier tour et seulement 42,2% au second tour.