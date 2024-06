En direct

19:23 - Qui de Glucksmann ou Hayer va battre l'autre lors des européennes à Cheptainville ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des élections législatives, elle a explosé en vol désormais, laissant planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Cheptainville, le binôme Nupes avait en effet réuni 28,85% des votes dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 6,29% à Cheptainville, contre 22,22% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quel verdict pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella à Cheptainville ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Si dans l'Hexagone, les instituts de sondage calculent une évolution moyenne du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui amènerait Bardella à 30% dans la commune), il faut réaliser pourtant que celui-ci n'a visiblement grappillé que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les habitants de Cheptainville plutôt pour Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Cheptainville lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,48%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 23,46%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 41,59% contre 58,41%. Le RN ne convainquait pas plus à Cheptainville un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 19,28% au premier tour, contre 28,85% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Cheptainville, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera victorieuse à l'issue du second tour, confirmant l'échec du RN.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des élections européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait toujours comme une évidence au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Le trio de tête des dernières européennes à Cheptainville était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 22,22% des bulletins, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 20,75% et Yannick Jadot avec 18,74%.

11:45 - Les données démographiques de Cheptainville révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Cheptainville comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 219 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 134 entreprises attestent une économie florissante. Le taux de familles détenant au moins une voiture (88,79 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 30,71% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,72%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2843,45 euros par mois. À Cheptainville, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : la situation à Cheptainville Au fil des précédents scrutins européens, les 2 247 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Lors des dernières élections européennes, le taux de participation représentait 57,42% au sein de Cheptainville (Essonne). La participation était de 48,43% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Cheptainville, 65,14% des habitants avaient voté.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Cheptainville L'un des critères importants des élections européennes sera immanquablement le taux de participation à Cheptainville. Il y a 2 ans, au second tour de l'élection présidentielle, 79,55% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 81,45% au premier tour, c'est-à-dire 1 159 personnes. Pour comparer, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 51,47% au premier tour et seulement 53,16% au deuxième tour. Les populations des petites communes se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour les européennes ?