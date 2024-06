Résultat des européennes aux Adrets-de-l'Estérel : l'élection 2024 en direct

En direct

17:04 - Les habitants des Adrets-de-l'Estérel penchaient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle La présidentielle avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Elle l'emportait avec 28,1% au premier tour contre 26,8% pour Emmanuel Macron et 14,42% pour Éric Zemmour sur le podium. En finale de cette présidentielle, c'est également la patronne du Rassemblement national qui se plaçait en tête avec 52,01%, devant Emmanuel Macron à 47,99%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 30,71% des votes sur place, contre 31,54% pour le binôme Ensemble !. Il revenait en revanche en force au second tour, avec 50,28%, contre 49,72% pour le binôme La République en Marche.

12:45 - Que retenir des élections européennes aux Adrets-de-l'Estérel en 2019 ? Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble toujours sensé au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Si on rentre dans le détail, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'était arrogée les européennes il y a cinq ans. Le bulletin avait enregistré 28,79% des voix, soit 304 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 25% et Yannick Jadot à 8,62%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections aux Adrets-de-l'Estérel Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Les Adrets-de-l'Estérel, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 793 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 336 entreprises témoignent d'une économie favorable. Dans la ville, 15,84 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 29,79 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 132 résidents étrangers, Les Adrets-de-l'Estérel se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,76%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 3060,29 euros/mois, témoignant d'une certaine prospérité. Aux Adrets-de-l'Estérel, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'immigration, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation aux Adrets-de-l'Estérel ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17 heures. Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette commune ? Il y a 5 ans, pendant les précédentes élections européennes, 48,68% des inscrits sur les listes électorales des Adrets-de-l'Estérel avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 54,91% il y a dix ans.

09:30 - Les élections européennes aux Adrets-de-l'Estérel sont lancées Le niveau d'abstention constituera immanquablement l'un des critères importants de ces élections européennes aux Adrets-de-l'Estérel. Lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 2 224 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 23,52% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 25,81% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,73% au premier tour et seulement 57,28% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention aux Adrets-de-l'Estérel pour les européennes ? La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences en matière énergétique et économique sont en mesure d'avoir un impact sur la stratégie de vote des habitants des Adrets-de-l'Estérel.