Outre le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM lors des européennes 2019, s'était élevée à 39,6% à Bailly, contre 3,99% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré sa percée lors des élections législatives, en 2022. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Bailly, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 12,63% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

Le résultat des élections européennes au niveau local sera analysé selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. On remarque que Bailly compte parmi les quelques communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 8,98% lors du vote européen et Marine Le Pen 7,87% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

Marine Le Pen n'était ni première ni deuxième dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne récoltant que 7,87% contre 43,62% pour Emmanuel Macron et 9,11% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 76,25% contre 23,75% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 6,43%, alors que les candidats LREM rassembleront 47,34% des voix. Pas de changement au second tour, le mouvement restant fantomatique localement.

Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Bailly se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 51,25% de cadres pour 3 650 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 435 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 980 foyers fiscaux. Dans la commune, 31 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 29,9 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 155 personnes (4,20%) apporte une richesse culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 69 591 euros par an, la commune défend une stabilité économique malgré les défis. Ainsi, Bailly incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.