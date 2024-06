Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait obtenu 6,58% à Marly-le-Roi, contre 35,73% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a fait long feu. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement à Marly-le-Roi, le binôme Nupes avait en effet enregistré 24,29% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Marly-le-Roi

Au niveau local, le résultat de la liste Bardella lors des européennes 2024 sera très scruté. Si on met face à face le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Marly-le-Roi. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. Assez pour anticiper 19% dans la ville cette fois ?