19:11 - Sur qui vont se porter les électeurs de la Nupes à Noisy-le-Roi ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait atteint 3,37% à Noisy-le-Roi, contre 39,93% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'on le donne tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré sa performance lors des dernières élections législatives. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés à Noisy-le-Roi, le binôme Nupes avait en effet obtenu 12,08% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du Parti communiste.

17:08 - Jusqu'où ira le RN lors des européennes à Noisy-le-Roi ? Alors que les sondages annoncent 10 points de plus pour le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Noisy-le-Roi semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote locaux. Une exception à confirmer.

15:02 - Avantage Rassemblement à Noisy-le-Roi ? Ce sont Emmanuel Macron avec 43,15% et Valérie Pécresse avec 13,65% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de l'élection du président de la République en 2022 à Noisy-le-Roi. Marine Le Pen ne récoltait que 9,29%. Et elle échouait aussi au second tour avec 23,24% contre 76,76%. Avec 7,41%, le RN sera distancé par la suite par les 43,57% du binôme Ensemble ! Au premier tour des législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Noisy-le-Roi optera d'ailleurs pour un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au second tour, finalement vainqueur localement avec 80,33%.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau au sommet lors des élections européennes Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? À Noisy-le-Roi, les précédentes élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 39,93% des suffrages. Elle était suivie de la liste de François-Xavier Bellamy avec 21,56% et Yannick Jadot avec 12,57%.

11:45 - Noisy-le-Roi : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Quel impact aura la population de Noisy-le-Roi sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 8,25% et une densité de population de 1390 hab par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 50,9%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 7,41% et d'une population immigrée de 10,56% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,97% à Noisy-le-Roi, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Noisy-le-Roi : étude du pourcentage d'abstention aux européennes Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h. Comment ont voté les électeurs de cette agglomération lors des précédents rendez-vous électoraux ? En 2019, durant les élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 36,09% dans la commune de Noisy-le-Roi, à comparer avec un taux d'abstention de 44,3% lors du scrutin de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Noisy-le-Roi pour les élections européennes Ce dimanche, lors des européennes à Noisy-le-Roi, qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 82,87% dans la commune. Le taux de participation était de 80,94% au deuxième tour, soit 4 936 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour. Le conflit militaire israélo-palestinien serait par exemple capable de pousser les électeurs de Noisy-le-Roi à ne pas rester chez eux.