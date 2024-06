En direct

19:11 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des européennes à Louveciennes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 4,12% à Louveciennes, contre 41,55% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'on le donne très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré son excellent score lors des dernières législatives. La réserve de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Louveciennes, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 14,09% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,16% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,13% pour Yannick Jadot, 0,91% pour Fabien Roussel et 0,87% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Louveciennes pour le Rassemblement national ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella aux élections européennes 2024 sera très observé. À Louveciennes, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 9,52% à l'issue du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 8,23% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que prévoient les sondages récents à l'échelle de la France, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Rassemblement à Louveciennes ? Dans les bureaux de vote de Louveciennes, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec un timide 8,23%, la candidate était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Éric Zemmour à 43,4% et 13,41% des votes. Le deuxième tour de scrutin la laissera en retrait, Emmanuel Macron finissant à 76,45% contre 23,55% pour Le Pen. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 5,81%, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 47,80% des voix. La situation restera la même au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - 41,55% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Louveciennes Les résultats de ce 9 juin vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Le trio de tête des dernières élections européennes à Louveciennes était le suivant : la liste de Yannick Jadot avec 12,21% des bulletins, sur la troisièmemarche, distancée par la liste de François-Xavier Bellamy avec 18,26% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 41,55%, vainqueure dans la commune.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Louveciennes : ce qu'il faut savoir Comment la population de Louveciennes peut-elle affecter le résultat des européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans l'agglomération, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,14%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (66,16%) met en avant le poids des questions concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le pourcentage important de cadres, représentant 45,24%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 11,39% et d'une population immigrée de 14,86% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (63,04%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Louveciennes, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Louveciennes L'observation des scrutins européens antérieurs permet de comprendre le vote des électeurs de cette ville. A l'occasion des dernières élections européennes, 35,95% des personnes aptes à voter à Louveciennes avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 42,67% en 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. Sur tout le territoire français, le plus haut taux d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Louveciennes, 58,93% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Louveciennes À Louveciennes, le niveau de participation sera sans aucun doute l'un des critères clés de ces élections européennes 2024. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 41,9% au premier tour et seulement 46,34% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 17,1% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 20,23% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.