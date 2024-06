En direct

19:08 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Fontenay-le-Fleury ? En plus du résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des européennes 2019, avait atteint 29% à Fontenay-le-Fleury, contre 6,07% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui est déjà morte. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Fontenay-le-Fleury, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 27,95% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (26,21% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,36% pour Yannick Jadot, 1,83% pour Fabien Roussel et 1,19% pour Anne Hidalgo). Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Fontenay-le-Fleury, entre les 29% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,83% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 29,26% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Fontenay-le-Fleury pour le Rassemblement national ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera scruté à la loupe au niveau local pour cette élection européenne 2024. Alors que les sondages annoncent 10 points de plus pour le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Fontenay-le-Fleury semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de points dans la ville. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Fontenay-le-Fleury ? Marine Le Pen n'avait pas été servie dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne récoltant que 11,78% contre 32,83% pour Emmanuel Macron et 26,21% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 72,81% contre 27,19% pour Le Pen au deuxième tour sur place. Avec 9,67%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 29,26% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant localement.

12:45 - À Fontenay-le-Fleury, Nathalie Loiseau devant les autres en 2019 Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble de nouveau pertinent au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Le podium des précédentes européennes à Fontenay-le-Fleury plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 29% des voix, suivie de la liste de Yannick Jadot avec 15,71% et Jordan Bardella avec 12,93%.

11:45 - Fontenay-le-Fleury : démographie, élections et perspectives d'avenir A mi-chemin des élections européennes, Fontenay-le-Fleury foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 28,51% de cadres pour 13 455 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 805 entreprises démontrent une économie favorable. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (77,06 %) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Avec 1 599 résidents étrangers, Fontenay-le-Fleury se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,69%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2917,58 €/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Fontenay-le-Fleury manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en transition.

10:30 - Fontenay-le-Fleury : étude du pourcentage de participation aux élections européennes Au cours des scrutins européens passés, les 13 619 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Pendant les précédentes élections européennes, sur les 4 447 inscrits sur les listes électorales à Fontenay-le-Fleury, 53,31% étaient allés voter. Le taux de participation était de 45,32% pour les élections européennes de 2014. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle nationale, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À Fontenay-le-Fleury, 67,31% des habitants avaient voté.

09:30 - C'est le moment de voter à Fontenay-le-Fleury pour les élections européennes L'une des clés de ces européennes sera l'étendue de l'abstention à Fontenay-le-Fleury. L'inflation et ses conséquences sur le quotidien des foyers français pourraient potentiellement ramener les habitants de Fontenay-le-Fleury (78330) dans les isoloirs. Pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 73,5% au sein de l'agglomération. Le taux de participation était de 78,17% au premier tour, soit 6 402 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.