Résultat des européennes à Bangor : l'élection 2024 en direct

A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la liste Bardella aux élections européennes 2024 sera très observé. Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national annoncée par les études sondagières au niveau national pour ces européennes, soit environ 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de celui-ci a toutes les chances de se situer à environ 20% à Bangor. Un calcul qui semble logique compte tenu des suffrages déjà gagnés par la formation politique dans la zone ces dernières années, entre 2019 et 2022 : un bond de 4 points qui peut encore évoluer.

Ce sont Emmanuel Macron avec 34,46% et Jean-Luc Mélenchon avec 25,51% qui avaient pris la tête lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022 à Bangor. Marine Le Pen n'arrivait à glaner que 11,26%. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 76,67% contre 23,33% pour Le Pen au deuxième round sur place. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 8,14%, alors que les candidats LREM obtiendront 43,58% des voix. Bangor optera d'ailleurs pour un binôme LREM au second tour, finalement vainqueur localement avec 56,28%.

11:45 - Démographie et politique à Bangor, un lien étroit

Quelle influence les habitants de Bangor exercent-ils sur le résultat des européennes ? Dans le village, 28% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 9,33% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (68,33%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 562 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,19%) et le nombre de résidences HLM (6,95% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Un taux de résidences secondaires de 61,88%, comme à Bangor, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.