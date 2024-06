Résultat des européennes au Palais : l'élection 2024 en direct

Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 32,11% et Emmanuel Macron avec 28,45% qui avaient pris la tête lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans au Palais. Marine Le Pen n'affichait quant à elle que 14,07%. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 68,74% contre 31,26% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 10,74%, alors que les candidats Nupes obtiendront 38,20% des voix. Le Palais choisira d'ailleurs un binôme LFI-PS-PC-EELV au second tour, vainqueur localement avec 51,22%.

11:45 - Élections au Palais : l'impact des caractéristiques démographiques

Dans la commune du Palais, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections européennes ? Avec un taux de chômage de 14,42% et une densité de population de 147 habitants/km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (40,71%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 1 112 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,96%) révèle des besoins de suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (17,41%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 47,11%, comme au Palais, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.