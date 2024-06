Résultat des européennes à Sauzon : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va battre l'autre lors des européennes à Sauzon ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Sauzon, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,32% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,1% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,51% pour Yannick Jadot, 2,61% pour Fabien Roussel et 3,91% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait atteint 6,06% à Sauzon, contre 22,47% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : 22,47% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 29,15% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 40,27% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat aux européennes de Sauzon pour la liste RN de Jordan Bardella ? Le nombre de bulletins du RN sera l'observation majeure localement pour cette élection. À Sauzon, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 15,15% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 13,36% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Sauzon plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle La ville de Sauzon avait offert à Marine Le Pen 13,36% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la fille de Jean-Marie Le Pen avec 29,15% et 24,1% des bulletins exprimés. Le second tour restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron l'emportant avec 66,61% contre 33,39% pour Le Pen. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 8,85%, alors que les candidats LREM obtiendront 40,27% des voix. Pas de changement au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - En 2019, une tendance très tranchée Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Sauzon lors des précédentes élections des députés européens, avec 22,47% des votes. La liste devançait celle de Yannick Jadot avec 17,93% dans la commune. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 15,15%.

11:45 - Élections européennes à Sauzon : un éclairage démographique Quel impact aura la population de Sauzon sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,33% et une densité de population de 43 habitants/km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (35,81%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 459 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,97%) et le nombre de résidences HLM (5,56% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Un pourcentage de résidences secondaires de 60,48%, comme à Sauzon, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes à Sauzon Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle nationale, le plus haut taux d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Sauzon, 67,69% des habitants ne s'étaient pas déplacés. Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, sur les 405 personnes en âge de voter à Sauzon, 48,08% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 55,05% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Sauzon ? La participation sera sans nul doute l'une des clés des élections européennes 2024 à Sauzon. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 54,9% au premier tour et seulement 52,03% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, 74,07% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 75,72% au premier tour, soit 630 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.