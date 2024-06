Résultat des européennes à Barberey-Saint-Sulpice : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Que vont trancher les supporters de la gauche à Barberey-Saint-Sulpice ? Une autre question de ces européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'issue du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 20,37% des bulletins dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 3,83% à Barberey-Saint-Sulpice, contre 19,15% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : 19,15% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 23,94% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 20,37% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel verdict pour la liste RN de Jordan Bardella à Barberey-Saint-Sulpice ? La part des électeurs du RN sera un point d'observation clé pour ces élections du Parlement européen 2024 au niveau local. Si en France, les enquêtes d'opinion calculent une évolution moyenne du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait théoriquement Bardella pas loin des 40% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le parti n'a pour l'instant pris que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les inscrits de Barberey-Saint-Sulpice penchaient pour Marine Le Pen il y a deux ans Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient abouti à un puissant score pour le Rassemblement national à Barberey-Saint-Sulpice. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la localité avec 32,72% au 1er tour. Il s'imposait ensuite avec 52,38% au 2e sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,57% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,94% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,24%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 51,45%, devant Emmanuel Macron à 48,55%.

12:45 - En 2019, un scrutin déjà tranchant Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, avait fini première des élections du Parlement européen à l'époque. Ladite liste glanait 32,66% des suffrages, soit 162 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 19,15% et François-Xavier Bellamy à 10,48%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Barberey-Saint-Sulpice Les données démographiques et socio-économiques de Barberey-Saint-Sulpice mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'affecter le résultat des européennes. La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 22,39% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 5,87% sont des personnes âgées. Le taux de familles détenant au moins une voiture (89,91%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 448 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 17,22% et d'une population étrangère de 14,41% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,01% à Barberey-Saint-Sulpice, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes à Barberey-Saint-Sulpice L'observation des dernières consultations démocratiques est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 54,72% dans la commune de Barberey-Saint-Sulpice. Le taux de participation était de 50,06% lors du scrutin européen de 2014. Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Barberey-Saint-Sulpice Le taux de participation constituera un facteur fort de ces élections européennes à Barberey-Saint-Sulpice. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 53,96% au premier tour. Au deuxième tour, 54,16% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Barberey-Saint-Sulpice ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 23% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 23,08% au deuxième tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.