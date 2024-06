Résultat des européennes à Roumare : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Roumare ? Alors qu'au niveau du pays, les enquêtes d'opinion prévoient un resultat de 33% pour le RN aux européennes de 2014, soit une dizaine de points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà progressé 8 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Il est donc permis de penser que le RN finisse pas loin des 30% à Roumare ce soir.

15:02 - Déjà des résultats à retenir C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Roumare lors du premier tour de la présidentielle, avec 34,12%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 27,52%. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 40,16% contre 59,84%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 23,39% au premier tour, contre 41,69% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Roumare, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera victorieuse à l'issue du second tour, confirmant la défaite du parti d'extrême droite.

12:45 - À Roumare, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? La liste de Jordan Bardella ne finissait que deuxième lors des élections européennes il y a cinq ans. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait terminé première avec 24,03%, contre 19,33% pour le RN.

11:45 - Élections à Roumare : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues de Roumare, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 549 habitants répartis dans 600 logements, cette ville présente une densité de 142 hab par km². Ses 92 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (94,0 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 27,17% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 44,19% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 269,93 €, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Roumare incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en mutation.

10:30 - Elections européennes précédentes à Roumare : retour sur la participation électorale Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%, en amélioration par rapport à 2014. Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des précédentes consultations politiques. Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, 40,81% des personnes en âge de participer à une élection à Roumare avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 49,8% il y a dix ans.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Roumare L'un des facteurs importants de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement le taux de participation à Roumare. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,84% au premier tour. Au second tour, 49,47% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Roumare ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 18,84% des votants de la commune. L'abstention était de 15,43% au second tour. En comparaison, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.