Résultat des européennes à Parné-sur-Roc : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 18,9% contre 40,55% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 31,4% contre 68,6%. Le RN ratait aussi la première marche à Parné-sur-Roc par la suite, lors des législatives, avec 12,02% au premier tour, contre 49,70% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui va cumuler le plus de voix, avec 63,43% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

11:45 - Parné-sur-Roc et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux

La démographie et la situation socio-économique de Parné-sur-Roc façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Dans le village, 24,73% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 3,98% de plus de 75 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (91,33%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 511 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (2,5%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,12%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Parné-sur-Roc mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,53% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.