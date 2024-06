En direct

19:16 - Une course Renaissance-Parti socialiste aussi aux Lucs-sur-Boulogne pour ces européennes 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. A l'issue du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 20,03% des votes dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 3,66% aux Lucs-sur-Boulogne, contre 25,09% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel score pour la liste RN lors des européennes aux Lucs-sur-Boulogne ? La part des électeurs en faveur du Rassemblement national sera un enjeu clé pour ces élections 2024 au niveau local. Si au niveau national, les intentions de vote chiffrent une évolution moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait Bardella à 32% dans la commune), on note néanmoins que le mouvement n'a visiblement pris que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les élections européennes Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 25,77% contre 36% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 39,57% contre 60,43%. Le RN ratait aussi la première marche aux Lucs-sur-Boulogne un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,72% au premier tour, contre 27,83% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va remporter le plus de voix, avec 58,83% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, une expérience déjà tranchante Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. La liste Bardella n'était que deuxième lors des élections européennes à l'époque. La liste de Nathalie Loiseau finissait en première marche avec 25,09%, contre 22,36% pour le RN.

11:45 - Les Lucs-sur-Boulogne : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues des Lucs-sur-Boulogne, le scrutin est en cours. Avec ses 3 642 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Ses 166 entreprises démontrent une économie prospère. Dans la commune, 19,8 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 23,32 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 36,53% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 43,92% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 896,81 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. Aux Lucs-sur-Boulogne, les problématiques locales, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, se mêlent aux défis européens.

10:30 - Les Lucs-sur-Boulogne : analyse du niveau d'abstention aux européennes Choisir les futurs députés européens n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et déjà 43% à 17h. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. A l'occasion des élections européennes 2019, le pourcentage d'abstention représentait 47,55% des votants des Lucs-sur-Boulogne (Vendée), à comparer avec un taux d'abstention de 58,31% en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes aux Lucs-sur-Boulogne : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes aux Lucs-sur-Boulogne ? Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 représentait 48,29% au premier tour et seulement 48,32% au second tour. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 82,13% des électeurs habilités dans la localité avaient pris part au scrutin. La participation était de 82,57% au premier tour, c'est-à-dire 2 132 personnes. En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.