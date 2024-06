En direct

19:10 - Sur quel candidat vont se rabattre les orphelins de la Nupes au Poiré-sur-Vie ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, s'était arrogé 5,49% au Poiré-sur-Vie, contre 29,57% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il pourrait arriver au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives au Poiré-sur-Vie, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 24,45% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Quel résultat pour les candidats RN au Poiré-sur-Vie ? Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN est déjà puissante au Poiré-sur-Vie entre Jordan Bardella en 2019 (16,53%) et Marine Le Pen en 2022 (20,24% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou au premier tour de la présidentielle en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à environ 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les habitants du Poiré-sur-Vie penchaient pour Macron en 2022 Le Poiré-sur-Vie avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 20,24%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, porté par 41,8% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 31,87% contre 68,13%. Le RN ratait aussi la première marche au Poiré-sur-Vie quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 13,73% au premier tour, contre 35,08% pour le binôme Ensemble !. Il en ira de même au second tour, laissant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) gagner le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en tête lors des européennes Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait au Poiré-sur-Vie lors des européennes précédentes, avec 29,57% des votes. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 16,53% dans la ville. Yannick Jadot achevait l'élection troisième, avec 15,8%.

11:45 - Comment la composition démographique du Poiré-sur-Vie façonne les résultats électoraux ? Dans la ville du Poiré-sur-Vie, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des européennes. Avec 47,92% de population active et une densité de population de 117 hab par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 5,12% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (90,25%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 3 059 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (9,97%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,05%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation au Poiré-sur-Vie mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,24% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Le Poiré-sur-Vie : quel était le taux d'abstention aux européennes ? Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? À travers tout le pays, le plus haut taux d'abstention a été constaté lors du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. Au Poiré-sur-Vie, 66,48% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des élections précédentes. Au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 42,47% des électeurs du Poiré-sur-Vie (Vendée). Le taux d'abstention était de 56,47% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes au Poiré-sur-Vie ? Au Poiré-sur-Vie, l'abstention sera sans nul doute l'une des clés du scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,75% au premier tour et seulement 46,19% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 6 376 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 82,61% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 81,92% au premier tour, soit 5 223 personnes. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.