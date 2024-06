En direct

19:17 - À Dissay, quelles sont les options de reports des voix Nupes ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives étant terminée, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Dissay, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,47% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un score à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,99% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,44% pour Yannick Jadot, 3,25% pour Fabien Roussel et 1,33% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait glané 6,53% à Dissay, contre 21,78% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Dissay ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera déterminant localement pour cette élection des députés européens 2024. Les sondages d'opinion prévoient un RN à environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat des précédentes élections européennes. Théoriquement, cette dynamique devrait le porter à 33% à Dissay, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la ville. Mais Dissay n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a pour l'instant grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Dissay Dissay avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 26,01%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, conforté par 27,56% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 43,7% contre 56,3%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 20,29% au premier tour, contre 28,47% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune de Dissay, c'est finalement une majorité Nupes qui sera désignée au moment du second tour, achevant la défaite de l'ancien FN.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Dissay en 2019 ? Regarder en arrière semble aussi logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Dissay, à 23,31%. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 21,78% et Yannick Jadot à 16,27%.

11:45 - Dissay : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Dissay, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent les résultats des élections européennes. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 36% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 21,69% de 60 ans et plus. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (89,22%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 202 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,61%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (8,22%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Dissay mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,27% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Taux de participation lors des dernières européennes à Dissay : les tendances Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des consultations démocratiques précédentes. Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 52,82% dans la commune de Dissay, contre une participation de 42,14% lors du scrutin de 2014. La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux européennes représentait 50,1%.

09:30 - Les européennes à Dissay sont lancées La participation sera indéniablement l'une des clés de ces européennes 2024 à Dissay. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 49,81% au premier tour. Au second tour, 47,22% des électeurs se sont déplacés. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 2 399 personnes en âge de voter au sein de la ville, 77,9% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 80,83% au premier tour, ce qui représentait 1 939 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.