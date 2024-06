Montrevault-sur-Èvre avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 25,46%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, crédité de 37,91% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 37,48% contre 62,52%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 21,9% au premier tour, contre 31,27% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Montrevault-sur-Èvre, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie lors du second tour, confirmant l'échec du Rassemblement national.

11:45 - Dynamique électorale à Montrevault-sur-Èvre : une analyse socio-démographique

Quel impact aura la population de Montrevault-sur-Èvre sur le résultat des européennes ? La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des politiques européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la commune, 35% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 24,46% de 60 ans et plus. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (84,87%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 5 046 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,79%) et le nombre de résidences HLM (7,19% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Montrevault-sur-Èvre mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,94% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.