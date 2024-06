En direct

19:07 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va bénéficier des voix de la Nupes à Bègles ? La gauche unie aux législatives faisant déjà partie du passé, que feront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement à Bègles, le binôme Nupes avait en effet obtenu 50,03% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 9,2% à Bègles, contre 17,67% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Bègles : les 17,67% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,23% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 25,18% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quelle performance pour la liste RN lors des européennes à Bègles ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Bègles semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas progressé dans la commune. Une exception à confirmer.

15:02 - Quelques tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour les résultats de ce soir Avec 13,61%, c'est un trop faible résultat qu'avait enregistré Marine Le Pen à Bègles au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La candidate était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 34,76% et 24,23% des bulletins exprimés. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 72,25% contre 27,75% pour Le Pen au second tour sur place. Avec 11,44%, le Rassemblement national sera distancé par la suite par les 50,03% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. La situation restera la même au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - À Bègles, Yannick Jadot en première position lors des élections européennes 2019 Se retourner sur le dernier test semble encore pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? À Bègles, les précédentes élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Yannick Jadot avec 21,69% des suffrages. Elle était suivie de la liste de Nathalie Loiseau avec 17,67%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 14,47%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Bègles Au cœur de la campagne électorale européenne, Bègles se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 30 813 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 2 954 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 8 382 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (25,19 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Avec 3 176 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 13,15%, Bègles est un exemple de pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,74%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2362,93 €/mois. À Bègles, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Bègles ? Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau national, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Bègles, 69,43% des votants avaient voté. Comment votent généralement les électeurs de cette ville ? Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, parmi les 9 457 inscrits sur les listes électorales à Bègles, 51,24% étaient allés voter. La participation était de 39,27% en 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Bègles À Bègles, l'abstention sera l'une des clés des élections européennes. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,31% au premier tour. Au second tour, 54,54% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 24,83% des électeurs de la ville, à comparer avec une abstention de 30,47% au second tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.