En direct

19:08 - À Floirac, qui vont choisir les électeurs de la gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Floirac, le binôme Nupes avait en effet glané 48,16% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un chiffre à compléter avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (33,58% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,01% pour Yannick Jadot, 3,16% pour Fabien Roussel et 2,77% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, ce dernier avait obtenu 10,81% à Floirac, contre 17,82% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts et enfin du Parti communiste.

17:08 - Le Rassemblement national à Floirac, un favori aux européennes ? A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national aux européennes sera très observé. Alors qu'on annonce 10 points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Floirac semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas avancé dans la ville.

15:02 - Vent favorable à Hayer à Floirac ? Avec 18,39%, c'est un trop faible résultat qu'avait enregistré Marine Le Pen à Floirac au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La cheffe du RN était dépassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 33,58% et 23,6% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 34,68% contre 65,32%. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 17,47%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale cumuleront 48,16% des voix. Le RN restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - 20,41% pour Jordan Bardella en 2019 à Floirac Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? 20,41% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 17,82% et Yannick Jadot à 15,57%. Le mouvement eurosceptique s'était arrogé le scrutin avec pas moins de 1055 habitants de Floirac passés par les urnes.

11:45 - Floirac : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Floirac est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 17 749 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 1 733 entreprises, Floirac permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (78,9 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La population étrangère de 2 680 personnes favorise une ouverture culturelle précieuse. Dans cette diversité sociale, 43,68% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 781,16 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. Floirac manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Floirac ? Comment votent ordinairement les citoyens de cette agglomération ? Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 5 321 électeurs de Floirac avaient pris part au scrutin (soit 46,17%), contre un taux de participation de 35,64% il y a 10 ans. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2019, le pourcentage de participation aux européennes représentait 50%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Floirac Le niveau d'abstention constituera incontestablement un critère déterminant de ces élections européennes à Floirac. La guerre au Moyen-Orient ainsi que ses répercussions sur les prix du quotidien pourraient entre autres renforcer l'engagement civique des citoyens de Floirac . Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 11 749 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 29,51% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 34,58% au second tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,62% au premier tour. Au deuxième tour, 58,82% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Floirac ?