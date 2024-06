En direct

19:06 - Quels seront les reports du score Nupes à Talence ? Une autre incertitude qui enveloppe ces européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés à Talence, le binôme Nupes avait en effet enregistré 41,67% des votes dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 9,94% à Talence, contre 25,52% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - La liste RN favorite pour les européennes à Talence ? À Talence, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 10,41% lors du vote européen et Marine Le Pen 9,93% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que laissent imaginer les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les votants de Talence plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 31,06% et Emmanuel Macron avec 30,02% qui remportaient le premier tour de la présidentielle en 2022 à Talence. Marine Le Pen n'affichait quant à elle que 9,93%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 22,22% contre 77,78%. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 8,44%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV rassembleront 41,67% des voix. Pas d'amélioration au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position lors des dernières élections européennes à Talence Regarder en arrière apparait encore une fois comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le trio de tête des dernières élections européennes à Talence plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 25,52% des votes, devançant la liste de Yannick Jadot avec 22,21% et Jordan Bardella avec 10,41%.

11:45 - Talence : européennes et dynamiques démographiques A mi-chemin des européennes, Talence foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 27,75% de cadres pour 45 225 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 3 292 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 9 582 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (64,19 %) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les 4 655 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Malgré un taux de chômage de 13,71%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 27 844 euros/an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Talence, où les moins de 30 ans représentent 50% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - À Talence, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? Au fil des dernières années, les 46 278 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, sur les 12 582 personnes en âge de voter à Talence, 53,47% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 45,57% il y a 10 ans. Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : la participation aux européennes s'élevait à 50%.

09:30 - Les européennes sont lancées à Talence : scrutin en cours Ce 9 juin, lors des européennes à Talence, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,72% au premier tour. Au second tour, 49,54% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 22,88% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient déserté les urnes, contre une abstention de 28,26% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.