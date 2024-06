En direct

19:07 - Quel score pour Glucksmann à gauche à l'issue de ces européennes 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale a marqué les esprits lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Villenave-d'Ornon, le binôme Nupes avait en effet obtenu 36,5% des votes dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était arrogé 8,96% à Villenave-d'Ornon, contre 21,15% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts et enfin du Parti communiste.

17:08 - À Villenave-d'Ornon, une liste RN favorite ? Indicateur clé pour ce dimanche : Villenave-d'Ornon fait partie des quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 18,16% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 18,39% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Villenave-d'Ornon plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 Avec 18,39%, c'est un résultat trop serré qu'avait fait Marine Le Pen à Villenave-d'Ornon au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La cheffe du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 28,19% et 26,43% des votes. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 34,51% contre 65,49%. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 16,15%, alors que les candidats Nupes rassembleront 36,50% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finalement vainqueur localement.

12:45 - À Villenave-d'Ornon, Nathalie Loiseau en tête lors des élections européennes 2019 Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? La liste de Bardella ne terminait que deuxième lors des élections du Parlement européen à l'époque. La liste de Nathalie Loiseau confisquait la première place avec 21,15%, contre 18,16% pour le RN.

11:45 - Analyse socio-économique de Villenave-d'Ornon : perspectives électorales Comment les habitants de Villenave-d'Ornon peuvent-ils impacter le résultat des européennes ? Le taux de chômage à 11,12% pourrait agir sur les attentes des électeurs quant aux mesures européennes sur le travail. Avec 52,35% de population active et une densité de population de 1487 hab/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Un salaire moyen mensuel net de 2288,56 euros/mois souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 12 418 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,27% et d'une population étrangère de 7,68% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Villenave-d'Ornon mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 24,41% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes précédentes à Villenave-d'Ornon Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Durant les précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 51,19% des électeurs de Villenave-d'Ornon (Gironde), à comparer avec un taux de participation de 43,74% pour le scrutin européen de 2014. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le taux de participation aux européennes représentait 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Villenave-d'Ornon : quel sera le taux d'abstention ? Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Villenave-d'Ornon, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 27,33% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 22,69% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. Les habitants des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour les européennes ?