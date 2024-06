Résultat des européennes à Chapet : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Emmanuel Macron en première position en 2022 à Chapet Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 19,13% contre 34,99% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 37,88% contre 62,12%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 22,61% au premier tour, contre 34,87% pour le binôme Ensemble !. Le second tour sera à l'avenant, laissant également le binôme La République en Marche l'emporter.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau devant les autres lors des élections européennes Se retourner sur le dernier test peut encore sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Chapet lors des élections européennes précédentes, avec 31,66% des bulletins. La liste surclassait celle de Jordan Bardella avec 21,64% dans la commune. Yannick Jadot échouait troisième, avec 14,23%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Chapet et leurs implications électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Chapet révèlent des tendances claires susceptibles d'impacter le résultat des élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le bourg, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,51%. Le pourcentage important de cadres, représentant 31,81%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,74%) et le nombre de résidences HLM (0,21% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (45,88%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Chapet, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - Chapet : quel était le niveau d'abstention aux européennes ? Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau de l'Hexagone, le pic d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Chapet, 57,49% des électeurs n'avaient pas voté. Au fil des précédentes consultations politiques, les 1 370 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 41,36% des inscrits sur les listes électorales de Chapet avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 49,13% il y a dix ans.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Chapet L'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Chapet. La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur le quotidien des ménages pourraient entre autres renforcer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Chapet (78130). Pour le premier tour de la présidentielle, 16,67% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 20,92% au deuxième tour. En proportion, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 42,69% au premier tour et seulement 43,93% au second tour.