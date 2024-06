En direct

19:12 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Bouéni fait envie à gauche Alors que la Nouvelle union populaire et sociale a marqué les esprits lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. La Nupes était absente lors des législatives à Bouéni. Le binôme Divers centre était en tête au premier tour, avec 39,64% des voix. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est un candidat Les Républicains qui l'emportait.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Bouéni ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera l'enseignement majeur au niveau local pour cette européenne. À Bouéni, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 68,21% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 62,48% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que prévoient les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Avantage Renaissance à Bouéni ? L'élection présidentielle avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Elle écrasait le match avec 62,48% au 1er tour, alors que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 16,4% et 9,37% des voix. Nouveau coup de poing au deuxième tour devant Emmanuel Macron avec 77,59% contre 22,41%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 4,19% des suffrages sur place, contre 39,64% pour le binôme Divers centre. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (73,12%).

12:45 - 68,21% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Bouéni Les résultats de ce 9 juin vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Il y a cinq ans, à Bouéni, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait battu les autres listes, glanant 68,21% des voix devant François-Xavier Bellamy à 10,55% et Manon Aubry à 6,39%. Ce qui correspond à 886 bulletins dans la localité.

11:45 - Bouéni : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Devant les 13 bureaux de vote dispersés à travers Bouéni, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 6 189 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 326 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 459 foyers fiscaux. La population d'une commune influence les résultats des élections européennes par divers facteurs démographiques et socio-économiques. L'âge peut déterminer la priorité des politiques, les jeunes favorisant souvent l'écologie et l'innovation, les plus âgés la stabilité. Le sexe peut influencer la sensibilité à des sujets comme l'égalité des genres. Le chômage, les revenus et la pauvreté affectent la perception des politiques économiques de l'UE, poussant certains vers des partis eurosceptiques en quête de solutions nationales.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Bouéni Au fil des précédentes consultations politiques, les 6 503 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, au moment des élections européennes, le taux de participation s'élevait à 37,07% des votants de Bouéni (Mayotte). Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2019, le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Bouéni : la participation en question La participation sera l'une des clés des européennes 2024 à Bouéni. L'inflation et ses répercussions sur la vie des ménages seraient en mesure d'impacter le pourcentage de participation à Bouéni. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 51,07% dans la commune. Le taux de participation était de 56,86% au deuxième tour, soit 2 430 personnes. En comparaison, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,72% au premier tour. Au second tour, 54,05% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Bouéni ?